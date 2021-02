Atalanta-Napoli 3-1, la diretta: gran gol di Muriel per il tris

Una sfida che promette spettacolo: a Bergamo in campionato le due squadre non pareggiano dal 2014, da lì in poi 2 vittorie dell'Atalanta e 3 del Napoli. Si tratta di uno scontro diretto che sa di Champions League, quello del Gewiss Stadium: le due squadre sono appaiate a 40 punti, a -3 da Roma e Lazio, terze a pari merito. Il Napoli però ha una partita in meno rispetto all'Atalanta, il recupero del match in casa della Juventus. Gasperini fa un minimo di turnover pensando al Real, Gattuso è in piena emergenza. Ilicic e Insigne in panchina.

SEGUI LA CRONACA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All.: Gattuso.

Arbitro: Di Bello

Ultimo aggiornamento: 19:34

