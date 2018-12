Atalanta, Gasperini: «Sui cori speculazioni di cattivo gusto»

«La questione dei cori? Tutte speculazioni di cattivo gusto». Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, prende posizione sulla questione dei cori discriminatori e sulla possibile sospensione delle partite. «Si cercano polemiche sul nulla, è una cosa che davvero non capisco - spiega il tecnico nerazzurro -. Il clima e l'ambiente di Bergamo da qualche anno sono fantastici per giocare a calcio. Il resto sono tentativi di sviare dal tema della partita di calcio, che mi auguro sia bella»



Gasperini ha poi fatto i complimenti all'avversario di domani sera: «Il Napoli sta facendo cose pregevoli anche sul piano puramente estetico, è una squadra veramente bella da vedere - afferma -. Ancelotti ha ereditato la stima dell'ambiente che lo circonda per Sarri, ottenendo continuità di prestazioni con gli stessi protagonisti pur avendo cambiato molto il modo di giocare».

