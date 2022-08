Milan, c'è l'insidia l'Atalanta ma con un Tonali in più. Pioli: «È già uno scontro diretto»

A Bergamo non sarà facile per il Milan. L’Atalanta è una squadra insidiosa, ma i rossoneri vogliono dare continuità al 4-2 di San Siro contro l’Udinese: «Per noi sarà uno step per crescere. Come sempre sarà una partita molto intensa, equilibrata. L’Atalanta è un’avversaria già pronta. Loro hanno cambiato qualche giocatore, ma non l’intelaiatura. Abbinano organizzazione, intensità e qualità. È uno scontro diretto, una partita importante che arriva presto nel calendario che dobbiamo affrontare nel modo migliore possibile», ha detto Stefano Pioli in conferenza.

Recuperato Tonali

Recuperato Tonali, che debutterà in questo campionato: «Sandro può diventare un centrocampista completo, ma lo è già. L’anno scoro ha avuto una crescita importante. Deve mantenere questa voglia, generosità e questo sentirsi così milanista. Quando giochi con passione riesci a dare qualcosa in più», ha continuato il tecnico dei rossoneri. «So di avere a disposizione una rosa forte con giocatori forti, più forti dell’anno scorso. È indispensabile in questo Milan il gioco. Ma anche la mentalità. Se ci sentiamo favoriti? Ci sono sei-sette squadre. Otto, anzi. C’è anche la Fiorentina. Sono curioso di vedere l’Atalanta senza impegni europei». E sul mercato, Pioli ha aggiunto: «Il mercato è condiviso con l’area tecnica. Abbiamo la volontà, non la necessità, di rinforzare qualcosa. Ma la rosa è competitiva. Se poi si trova qualcosa che ci possa migliorare, altrimenti siamo già competitivi». Infine, su De Ketelaere: «Ha fatto bene a destra o sinistra, ma partendo dalla trequarti o come secondo attaccante. La vedo difficile che possa giocare partendo da destra».