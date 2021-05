23 Maggio 2021

di Roberto Salvi

(Lettura 2 minuti)







PAGELLE ATALANTA

GOLLINI 6

Non molto impegnato. Battuto dal rigore di Kessie.

TOLOI 6.5

Cerca di tenere a bada Theo Hernandez le poche volte che il francese si fa vivo.

ROMERO 6.5

Rafael Leao non gli crea scompiglio.

DJIMSITI 6.5

Dalle sue parti il Milan non fa molto.

MAEHLE 5

Frana sulle gambe di Theo Hernandez in area.

DE ROON 6

Mette il solito ordine in mezzo al campo.

FREULER 6

A tratti va in affanno.

GOSENS 5.5

Non è il solito motorino al quale eravamo abituati.

MALINOVSKYI 6

La sua è una prestazione strana. Cerca di creare, ma non basta.

PESSINA 5

Qualche difficoltà di troppo. All’intervallo resta negli spogliatoi.

ZAPATA 6

Sfiora il gol del pareggio a inizio ripresa.

MURIEL 6.5

Qualche numero dei suoi interessante.

GASPERINI 6

La sua Atalanta onora il match.

PAGELLE MILAN

G. DONNARUMMA 6

Un primo tempo dove non è chiamato in causa.

CALABRIA 6.5

Lucido in fase difensiva.

KJAER 7

Conferma le sue qualità difensive.

TOMORI 6.5

Ormai titolare di questo Milan, in via Aldo Rossi sono già al lavoro per il riscatto.

THEO HERNANDEZ 6.5

Si invola nell’area della Dea procurandosi il rigore.

BENNACER 5

Perde due palloni pericolosi nella sua metà campo.

KESSIE 9

Si conferma il miglior giocatore del Milan della stagione. Firma i gol dell’ex dagli 11 metri. Non sbaglia un colpo.

SAELEMAEKERS 6

Aiuta molto in fase difensiva. Dà equilibrio al gioco dei rossoneri.

BRAHIM DIAZ 5.5

Gioca con meno fantasia, ma è una gara difficile.

CALHANOGLU 5.5

Si sacrifica molto in copertura, ma si vede poco.

RAFAEL LEAO 6

Qualche lancio per lui in attacco, ma sbatte contro la difesa bergamasca. Fino al palo che avrebbe chiuso il match.

KRUNIC 6

Prova a dare il suo contributo.

MEITE 6.5

Vince i duelli fisici in campo.

PIOLI 8

La Champions è il suo capolavoro.