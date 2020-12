ATALANTA (3-4-1-2)

Sportiello 6 Gollini si è infortunato di nuovo, in maniera peraltro non così grave. Sul gol è incolpevole, per il resto la tentazione sarebbe di dargli senza voto perchè non effettua una sola parata

Djimsiti 6 Gioca nella posizione di Toloi, anzichè a sinistra, arriva lì per chiudere nell’occasione più pericolosa. Rischia l’espulsione intervenendo sulla trequarti su Kaba, siamo ancora nel primo tempo e poi deve restare controllato.

Romero 7 Ammonito per il gomito largo a contrasto con Kaba, nel finale si rivela un insospettabile centravanti. Ha uno stacco da bomber.

Palomino 6 Si aggiudica il ballottaggio con Toloi, gioca di mestiere, è il meno tecnico dell’Atalanta ma regge.

Dal 23’ st Toloi 6,5 Resta da solo, di fronte agli attaccanti davanti, quando Romero sale, non si fa prendere dal panico.

Hateboer 6,5 Firma la prima occasione, poi è avulso dal gioco. Si rianima per il finale, con l’assist e appoggi.

Pessina 7 Ha la palla buona sull’assist di Gomez, incrocia troppo. Dopo mezz’ora lascia intravvedere perchè abbia debuttato in nazionale, nell’amichevole con l’Estonia. Lucido nel forcing conclusivo.

Freuler 5,5 C’è lo svizzero, anzichè De Roon, non è la stessa cosa. Primo tempo impalpabile, appena meglio la ripresa.

Dal 23’ st De Roon 6 L’olandese detta e i tempi e protegge la difesa.

Gosens 6 Sul piano fisico è in palla, emerge dopo mezz’ora, manca un pizzico di precisione.

Dal 41’ st Ruggeri 6 Un buon pallone lavorato sulla sinistra e un ottimo cross.

Gomez 6 Qualche sprazzo, non era al meglio, comunque doveva restare in campo.

Dal 1’ st Ilicic 6 Ce la mette tutta, psicologicamente è recuperato, tantopiù dopo il gol di Liverpool, negli attacchi a difesa schierata è troppo lontano dalla porta.

Muriel 5 Bello spunto sulla destra, all’inizio, l’andatura è sempre promettente, si perde con l’andare dei minuti.

Dal 23’ st Diallo 6,5 Adesso non si chiama più Traorè, resta fratello del giocatore del Sassuolo, non è ancora lucidissimo sottoporta però contribuisce a cambiare il match.

Zapata 5 Sbaglia due occasioni in avvio, perde troppi palloni e anche fiducia con il passare dei minuti.

All. Gasperini 6 Prova a vincere, a prescindere, persino a costo di perdere e quello sarebbe stato deleterio. Aveva ragione a temere che i suoi sottovalutassero la gara.

MIDTJYLLAND (3-4-3)

Hansen 7 Due buone parate su Diallo, è un portiere interessante.

James 5,5 Contro Gomez va in difficoltà, considerata la differenza di passo. Gli concede qualche assist. Zapata gli fila via una volta di brutto, lui resiste.

Hoegh 6,5 Controlla Zapata come può e contribuisce anche ad appoggiare l’azione.

Scholz 6,5 Il tedesco ha una bella personalità, al di là del gol. Contiene Muriel. In difficoltà come tutti nel finale.

Joel Andersson 6 Limita Robin Gosens, di più non poteva fare.

Mikael Andersson 6 Annulla Freuler, controlla De Roon, diligente.

Onyeka 5,5 Leggero, in mezzo, qualche buona giocata e basta, in difficoltà sull’arrembare nerazzurro.

Paulinho 5,5 Ha buona tecnica, soffre la fisicità di Hateboer.

Dreyer 5,5 Si sacrifica quando i danesi contengono. Dal 37’ st Isaksen sv

Kaba 6,5 L’appoggio vale il gol, è duttiile. Dal 37’ st Madsen sv

Mabil 6,5 Australiano di origine del Sud Sudan, mobile, un buon tiro.

Dal 22’ st Vibe 5 Entra con qualche secondo di ritardo perchè deve sistemare gli anelli, non si vede.

All. Priske 6 Ottiene il massimo da una squadra che era già eliminata, anche dall’Europa league. All’andata venne triturato, a Bergamo non dispiace.

Arbitro: Siriropoulos (Grecia) 6 Direzione facile, sorvola su qualche perdita di tempo e ostruzionismo del Midtjylland.

