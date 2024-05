Domenica 19 Maggio 2024, 07:00

L’Atalanta non si lascia distrarre dalla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen (a Dublino il 22 maggio) e si qualifica aritmeticamente alla Champions, archiviando la sconfitta nell’ultimo atto di Coppa Italia con la Juventus. La Dea vince in casa del Lecce (già salvo) grazie ai gol di De Ketelaere (decimo sigillo in campionato) e di Scamacca. A Gian Piero Gasperini torna il sorriso in vista della partita di mercoledì, nella quale mancheranno (per infortunio) sia Kolasinac sia de Roon. Ed è per quel match che il tecnico punta sul turnover, affidandosi a Touré e Scamacca in attacco, con Miranchuk che sostituisce Koopmeiners squalificato. La Dea inizia subito bene, impegnando Falcone con Pasalic dopo soltanto sette minuti.

Il Lecce, però, non è da meno e sfiora due volte il gol con Piccoli, ma Musso fa buona guardia nei pressi dell’area bergamasca. Poco prima dell’intervallo segnano i giallorossi con Dorgu, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Gasperini manda in campo Ederson e De Ketelaere ed è proprio il belga a firmare il vantaggio: assist di Scamacca, l’ex rossonero vince il duello con Gallo e batte Falcone con un pallonetto pregevole. Passano soltanto cinque minuti e l’Atalanta raddoppia con Scamacca. Sugli sviluppi di un corner, Falcone fa un’uscita sciagurata e il centravanti insacca di testa. Nel finale palo di Piccoli su punizione.