© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rivali sul campo, ma quasi teneri fuori. Luis Alberto e il Papu Gomez già si scaldano per Atalanta-Lazio del 24 giugno. Entrambi sono pronti a scontrarsi per avere la meglio l’uno sull’altro, specialmente a colpi di assist, ma sono legati da una forte amicizia e un grande senso del rispetto. Un legame diventato ancora più saldo durante il lockdown, dove i due spesso chattavano in diretta e si divertivano da matti, organizzando anche, più serie, raccolte fondi per gli ospedali di Bergamo e Roma. Quando ci sono loro due on line, può succedere di tutto. A dare il là stavolta è stato l’argentino che sul proprio profilo ha postato il video del suo ultimo gol in allenamento: dribbling secco sull’avversario e destro a giro da fuori area che si insacca sotto l’incrocio. Quasi un avvertimento all’amico trequartista. Che non resta insensibile al gesto, ma che risponde quasi piccato: «Bravo Papu, ma queste cose falle solo in allenamento». E giù risate da parte di entrambi. Un siparietto social che ha tenuto banco ieri pomeriggio e tanti che rispondevano dando appuntamento tra tre settimane circa al Gewiss Stadium di Berganmo, dove i due si affronteranno.CENA IN PALIOIn ballo c’è il consolidamento Champions per l’Atalanta e il sogno scudetto per la Lazio. Due obiettivi importanti e sul terreno di gioco lo spagnolo e l’argentino si daranno battaglia. Tra i due però c’è anche una scommessa lanciata proprio dal Papu alla fine dell’anno. Il furetto nerazzurro, prima dell’ultimo giorno del 2019, postò una classifica degli assist, sottolineando la sua terza posizione e la prima occupata da Luis Alberto. La mezzala della Lazio ha prontamente risposto all’amico, lanciando la sfida: «Facciamo così chi perde pagherà una cena a Ibiza». All’epoca Gomez era a 6, mentre il Mago era saldamente primo con 12 assist. Da quel giorno, e fino allo stop forzato per via del Covid-19, ad avanzare è stato solo il fantasista dell’Atalanta che ora è a 8, mentre il laziale è rimasto sempre uguale. Tutti e due, da quando c’è stato il via libera agli allenamenti, appaiono in buona forma, anche se il giocatore nerazzurro, per agilità fisica e costituzione, sembra essere un pezzo avanti rispetto allo spagnolo. Durante l’emergenza sanitaria il calciatore dell’Atalanta è stato molto attivo per la sua città, facendo diverse raccolte per gli ospedali di Bergamo. E anche lì, Luis Alberto non è voluto mancare, dando il suo apporto, non solo donando la sua maglia, ma realizzando insieme allo stesso Papu delle t-shirt il cui ricavato era per le famiglie delle persone in difficoltà. Il 24 giugno però per novanta minuti tutto verrà accantonato per sia Luis Alberto, sia il Papu Gomez vorranno vincere e regalare alle proprie squadre un sogno.