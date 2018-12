Atalanta-Lazio, le pagelle: Immobile fa cilecca, Correa sparisce presto

Ultimo aggiornamento: 18 Dicembre, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra quasi rassegnata, non entra in campo al fischio d'inizio, la Lazio. E poi fatica a reagire, senza idee, contro un'Atalanta così ben organizzatissima. Altro gol incassato nelle ultime undici partite, non può bastare il fisico e qualche colpo per uscire dalla crisi.STRAKOSHA 5,5Non può nulla sul gol ravvicinato, facile una parata su Palomino nel primo tempo. Nella ripresa coi piedi rischia un altro pasticcio. Pericoloso.WALLACE 4,5Lo superano di continuo tutti: Zapata, Freuler, Gomez, ma sopratutto Gosens. Lui nemmeno mette il piede sul cross che vale il vantaggio. Non azzecca un intervento. Disastro.ACERBI 5,5Prima mette fuori tempo Radu con un liscio, poi non riesce a far nulla su Zapata. S'immola a murare in scivolata Gosens. Prova a salvare la Lazio allo scadere, ma è in fuorigioco. Sfortunato.RADU 5Viene preso in controtempo, ma è maldestro il suo rinvio sui piedi di Zapata per il vantaggio. Salva però su Ilicic il raddoppio. Distratto.MARUSIC 5Non aiuta né dietro né davanti, tranne alla fine del primo tempo quando mette un bel rasoterra. Nella ripresa nemmeno si avverte la sua presenza sino all'uscita. Figurina.PAROLO 5,5Ringhia, corre da solo a tutto campo e prova pure a essere un minimo pericoloso con gli inserimenti. E' l'unico a fare un cross nel primo tempo. Grintoso.BADELJ 5Non azzecca una verticalizzazione, non ha un guizzo degno del suo nome. Fa solo passaggi semplici e non mette i filtri giusti a centrocampo. Delusione.MILINKOVIC 5Lento, compassato, inutile. Sbaglia stop e passaggi, calcia 4 volte alle stelle, solo di testa mette mezzo brivido a Berisha. Ancora fantasma.LULIC 5,5E' imbrigliato e riesce difficilmente ad affondare sulla fascia. Quando lo fa, mette una bella palla per Milinkovic. E' bravo e attento in fase difensiva, anche a destra nella ripresa. Schiacciato.CORREA 5,5E' l'unico a inventare qualcosa per un tempo, fa un assist perfetto per Immobile. Peccato sia molle sotto porta. Nella ripresa cala vistosamente.IMMOBILE 5Dopo 12' Berisha gli nega la gioia sul primo palo, poi mette alto di testa sopra la traversa. Nella ripresa calcia due volte malissimo in area. Impreciso.LUKAKU 5Qualche timida accelerata a sinistra, non spacca la partita. IrruentoLUIS ALBERTO 5,5Riesce a far poco in mezz'ora, ma il suo cross per poco salva la Lazio allo scadere. DecisivoCAICEDO 6E' acciaccato eppure in 10' col primo tiro al volo per poco non becca la porta. ReattivoINZAGHI 5Gasperini gli dà una lezione di tattica, lui non sa far più nulla per contrastarla. In campo ormai la squadra sembra lasciata in balia del fato e di se stessa. Rassegnato o disperato.ORSATO 5Giudica bene una mano di Mancini attaccata al corpo in area. Pignolo su ogni punizione, millimetrico il fuorigioco di Acerbi.