Atalanta-Lazio, Gasperini e il bel calcio che adesso aspetta il risultato

Con quella vocina sottile, non c’è dubbio, un po’ inganna. Gian Piero Gasperini non è un docile come canta il suo tono vocale. Lo raccontano come un duro, uno che non abbozza, attacca e contrattacca. Rissoso, irascibile, carissimo Gian Piero. Per nulla accomodante, insomma. A Bergamo, piazza bollente e passionale, ha conquistato tutti e per questo lo vogliono incatenare su quella panchina, almeno fino al termine del suo contratto, che cade nel 2021. Ma i pensieri di Gasp non vanno necessariamente in quella direzione, pure perché più di quello ottenuto quest’anno, è difficile da guadagnare: corsa verso il quarto posto, con buone possibilità di raggiungerlo, fatto; finale di Coppa Italia, eccola. La Roma è in attesa (un tempo lo cercò anche la Lazio), lui pure. Vuole aspettare certe sentenze e decidere: così è, un osso duro. Uno che ancora oggi non dimentica l’esperienza negativa all’Inter, quei mesi nerazzurri, quell’esonero, ancora gli sta qua. Moratti lo tagliò prima che lui ancora pensasse di escogitare una via di salvezza. Gasp ha l’occasione di entrare nella lista dei vincenti: fino a ora il suo palmares da allenatore si ferma a un Viareggio vinto con la Juventus nel lontano 2003, oltre alle prestigiose promozioni (in A) con Genoa (e in B) e Crotone.I RANCORIGasperini ha la faccia di quello che aspetta l’occasione, per poter dire: «Non mi consideravate? Eccomi, vengo io da voi». Si è inventato un’Atalanta assatanata, forte. Spettacolare. Ma lui sostiene che la sua squadra piaccia perché fa risultati, non per il gioco. E’ il solito, annoso, discorso. Ma si sa, se produci bellezza, la vittoria diventa una conseguenza. Gasp ora è bello, adesso che ha scavallato i sessanta. Del resto anche Sarri è arrivato in serie A a 55, oggi ne conta 60 e allena il Chelsea. Domani Gasp si gioca il primo spartiacque della sue meravigliosa stagione, contro la Lazio, quella che un domani potrebbe diventare la sua rivale nel derby capitale. Ora non c’è tempo per questi discorsi, il sergente è al lavoro, come un marine. L’allenamento è addestramento, sacrificio, il momento in cui tirar fuori il coraggio ai suoi. Perché quel calcio di corsa ne ha bisogno, dei vecchi (vedi Gomez, Ilicic, Masiello), dei giovani (Mancini e in passato i vari Spinazzola, Gagliardini e Caldara). Quella caratteristica, il coraggio appunto, gli ha consentito di costruire l’assalto ai potenti. La sua Atalanta ha pure incoscienza, è una giostra, un pezzo unico con varie seggiole, che viaggiano verso la stessa direzione. Il problema è quando scendi, gira la testa e torni indietro: vedi Gagliardini, perso dall’addio a Bergamo, così come Cristante, a Roma bene ma non come nell’Atalanta. Quella giostra ha funzionato a Bergamo, può funzionare altrove. Serve coraggio, torniamo sempre lì, del quale avrà bisogno domani sera, quando in palio non ci sarà il semplice consenso, ma una coppa.