© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Atalanta vuole dare continuità alla larga vittoria di Udine della scorsa settimana, grazie alla quale è risalita fino al 7° posto, mentre la Lazio cerca i 3 punti per uscire da un periodo difficile e riprendere la corsa al quarto posto occupato dal Milan.Andamento schizofrenico degli orobici quest'anno di fronte ai propri tifosi fino a questo momento: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte; nella sostanza, l'Atalanta quest'anno a Bergamo o vince o perde. La Lazio ha raccolto finora 11 dei 25 punti in classifica lontano dall'Olimpico, perdendo solo a Torino con la Juventus e il derby con la Roma: un percorso esterno fin qui eccellente per la squadra guidata da Simone Inzaghi.Atalanta:Lazio: