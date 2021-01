Atalanta-Lazio dalle 17,45 diretta live: probabili formazioni, turnover per Gasperini e Inzaghi

C'è una semifinale da conquistare. Atalanta e Lazio si affrontano al Gewiss Stadium in una gara senza possibilità d'appello. Stasera deve uscire una vincitrice. A differenza della gara di domenica in campionato, sempre in Lombardia. Di fronte ci saranno le finaliste di due anni fa: allora ebbe la meglio la truppa biancoceleste. Da quel momento la sfida si è accesa: polemiche e torti. C'è del veleno. Turnover per entrambi i tecnici: Gasperini fa riposare Zapata e manderà in campo Muriel; Inzaghi con la coppia inedita Pereira-Muriqi. Nemmeno convocato Caicedo. Fischio d'inizio alle 17,45. Arbitrerà Pairetto.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Ilicic, Miranchuk; Muriel. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa-Akpro, Fares; Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

