Atalanta-Lazio dalle 15 diretta live. Formazioni: Gasperini senza Romero positivo al Covid, Inzaghi recupera Luis Alberto

La Lazio torna in campo a Bergamo, dove mercoledì ha perso in Coppa Italia salutando la manifestazione. C'è subito la possibilità di rivincita per gli uomini di Inzaghi, che si ripresenta con una formazione totalmente diversa da quella vista in campo pochi giorni fa. E sarà uguale per Gasperini, alle prese con la positività di Romero che non è tra i convocati. Entrambe hanno bisogno di punti per rimanere aggaciate al treno Europa, soprattutto dopo le vittorie di ieri di Milan, Inter e Juventus. I biancocelesti che comunque in campionato vivono un momento positivo, non possono permettersi passi falsi. Importante, in questo senso, il recupero di Luis Alberto che dopo l'operazione all'appendicite sarà di nuovo nell'11 titolare. In avanti spazio a Immobile dal 1' con Correa al suo fianco. Gasperini invece ritrova Ilicic che giostrerà vicino a Zapata. Fuori Gosens e Hateboer.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomini, Djimsiti; Mahele, De Roon, Freuler, Ruggeri; Ilicic, Miranchik; Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi.

