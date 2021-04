18 Aprile 2021

PAGELLE ATALANTA

GOLLINI 6

Brividi sullo scavetto di Morata, decisivo nella ripresa ancora su Morata

TOLOI 6

Attento, pochissime sbavature

PALOMINO 6,5

Solidissimo, anche di testa, concede le briciole

DJIMSITI 6

Reattivo e lucido nelle giocate

MAELHE 5

Perde un pallone sanguinoso in area, qualche difficoltà di troppo

FREULER 6,5

L’asse portante del centrocampo di Gasp. Costruisce e distrugge, sempre nel vivo

PESSINA 5,5

Si divora un’occasione colossale a tu per tu con Szczesny, esce all’intervallo

DE ROON 6

Prestazione di sostanza, c’è sempre

GOSENS 5,5

Salvataggio clamoroso su Mckennie, ma perde troppi palloni

MURIEL 6

Protesta per un contatto in area con Cuadrado, sfiora il gol con un tiro fuori di una spanna

ZAPATA 5,5

Sportellate e un’occasione clamorosa di testa, fuori di un soffio

PASALIC 6

ILICIC 6,5

MALINOVSKYI 7

Un gol da Champions'

GASPERINI 7

Una partita studiata e costruita alla perfezione. La vince nella ripresa, con i cambi che non aveva Pirlo.

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6

Parata decisiva sulla punizione bolide di Malinovskyi, non può nulla sulla deviazione sfortunata di Alex Sandro

CUADRADO 6,5

Regista e uomo in più, detta i passaggi e i tempi fino a quando la Juve va in affanno

DE LIGT 6

Pulito e attento, Zapata quando può gli gira al largo

CHIELLINI 6

Un’incertezza su Pessina, poi si riprende con la solita personalità

ALEX SANDRO 5,5

Qualche imprecisione, spinge troppo poco



MCKENNIE 6

Inserimenti con i tempi giusti, sfiora anche il gol, esce per il solito problema all’anca

BENTANCUR 6

Buona gestione del possesso, attento in fase difensiva

RABIOT 6

Parte forte, ottimo primo tempo poi cala

CHIESA 5,5

Strappa in pallone a Maelhe in area ma Morata spreca, costretto a uscire per un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra

DYBALA 5,5

Primo tempo di buon livello, con i movimenti giusti, nel secondo tempo non ne ha più

MORATA 5

Spreca l’occasione clamorosa del vantaggio con uno scavetto sbilenco

DANILO 5,5

Si fa sovrastare da Zapata di testa

KULUSEVSKI 5

ARTHUR 4,5

Perde i primi quattro palloni che tocca

PIRLO 5

Ennesima occasione persa di una stagione complicatissima.