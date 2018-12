Atalanta-Juventus alle 15 La Diretta Prima panchina per Ronaldo

Ultimo aggiornamento: 12:24

Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla sconfitta di Marassi contro il Genoa e sembrano meno continui rispetto allo scorso campionato, mentre sono finiti gli aggettivi per i Campioni d'Italia in carica, 1-0 sulla Roma sabato scorso, che fin qui hanno collezionato 16 vittorie ed 1 pareggio nelle 17 gare giocate in campionato.