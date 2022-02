Diretta Atalanta-Juventus 0-0: Ci prova subito Vlahovic, Sportiello salva in corner

Al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Juventus si giocano un posto in Europa e, forse, anche una fetta di Scudetto. Il pareggio tra Napoli e Inter mette a disposizione di entrambe le squadre infatti un'opportunità troppo ghiotta per avvicinare le posizioni di vertice, dovendosi però nel frattempo guardare anche alle spalle con la Lazio lì a 1 punto: vincere stasera diventa dunque per entrambe fondamentale. Chi è messo peggio è Gasperini, reduce dalla sconfitta in Serie A contro il Cagliari e dall'eliminazione in Coppa Italia per opera della Fiorentina: con Zapata out, il peso dell'attacco ricadrà su Muriel e Boga. Sembrano essere invece in ripresa i bianconeri: Allegri si è conquistato in settimana la semifinale di coppa e in campionato viene da 9 risultati utili consecutivi (ultimo k.o. proprio contro l'Atalanta); De Sciglio favorito su Alex Sandro, confermato il tridente Dybala-Vlahovic-Morata.

Segui la diretta di Atalanta-Juventus

2' Prima occasione per la Juventus: Vlahovic controlla al limite dell'area e cerca il tiro sul secondo palo: Sportiello con la punta delle dita devia in angolo

1' È iniziato il match

Benvenuti al Gewiss Stadium di Bergamo. Sta per iniziare il posticipo serale di Serie A tra Atalanta e Juventus. A tra poco

Primo tempo

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Boga. A disp.: Rossi, Dajcar, Pedersen, Pezzella, Malinovski, Mihaila, Pessina, Scalvini, Pasalic. All.: Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. A disp.: Pinsoglio, Perin, Arthur, Cuadrado, Alex Sandro, Lu. Pellegrini, Kean, Kaio Jorge, Rugani, Zakaria, Akè. All.: Allegri

ARBITRO: Maurizio Mariani

MARCATORI:

ESPULSI:

AMMONITI:

RECUPERO:

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Atalanta e Juventus di domenica 13 febbraio delle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sarà possibile seguire la diretta testuale dell'incontro sul sito de IlMessaggero.it.