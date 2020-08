Atalanta-Inter, le probabili formazioni: torna Toloi, Young e Lautaro per Biraghi e Sanchez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'Atalanta fuori Palomino per via dell'elongazione al flessore, spazio a Toloi (che torna dalla squalifica), Caldara e Djimsiti. A centrocampo si va verso la riconferma di Hateboer e Gosens sulle corsie esterne, con De Roon e Freuler in mediana. Dubbio Pasalic-Malinovskyi sulla trequarti. Nell' Inter Skriniar in vantaggio su D'Ambrosio, Young e Lautaro pronti a rilevare Biraghi e Sanchez.LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 19 Djimsiti, 3 Caldara, 2 Toloi; 21 Castagne, 15 de Roon, 21 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 Gomez; 91 Zapata. All.. GasperiniINTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 34 Biraghi; 20 Borja Valero; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All.: ConteArbitro: Giacomelli di TriesteCosì in tv: ore 20.45 su Dazn