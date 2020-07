Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Gasperini e Conte in lotta per il 2° posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atalanta e Inter si giocano il 2° posto in campionato, ma solo vincendo una delle due squadre potrà garantirselo, in caso di parità, infatti, la Lazio, vincendo a Napoli, potrebbe approfittarne. Nella squadra di Gasperini licic e Palomino sono indisponibili, Malinovskyi sembra avvantaggiato su Pasalic. Conte pare intenzionato a schierare Lautaro in coppia con LUkaku e a dare una chance a EriksenATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.