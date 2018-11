Atalanta-Inter, le pagelle: Ilicic è stellare, Skriniar sbaglia tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERISHA 5.5Poco impegnato dall’Inter, ma stava per rovinare tutto in avvio di ripresa con quel passaggio sbagliato da dove nasce poi il fallo da rigore di Mancini.TOLOI 6.5Qualche errore di impostazione, ma non si fa sorprendere da Perisic. Esce per infortunio.DJIMSITI 7Tiene bene e guida la difesa dell’Atalanta. Segna il 3-1 nel finale con un colpo di testa.MANCINI 7Si fa vedere spesso anche in fase offensiva. Procura il rigore, poi si fa perdonare con il gol del 2-1.HATEBOER 7Si fa trovare pronto sul cross di Gosens.DE ROON 6.5Azzanna Brozovic, Vecino e Gagliardini e non perde un duello.FREULER 7Bellissima prestazione. Gioca spesso in anticipo.GOSENS 7Sulla sinistra fa quello che vuole. Suo il cross per il gol di Hateboer.GOMEZ 7.5Quando parte con la palla tra i piedi, non lo ferma nessuno. Gran gol in pieno recupero per il 4-1.ILICIC 8Il migliore in campo dell’Atalanta. Crea tantissimo e da due sue punizioni arrivano i gol di Mancini e Djimsiti.ZAPATA 6.5Attaccante completo. Va al tiro, impegna Handanovic e tanti assist ai compagni.CASTAGNE 6.5Entra in campo al posto di Toloi e gioca senza sbavature.GASPERINI 8La sua Atalanta fa la partita perfetta: 4-1 all’Inter. Indimenticabile.HANDANOVIC 6Salva l’Inter per tutto il primo tempo. Nella ripresa prende altri tre gol e i nerazzurri affondano.D’AMBROSIO 4Gosens lo salta sempre.SKRINIAR 4Perfetto contro il Barcellona, sciagurato contro l’Atalanta.MIRANDA 4.5Leggermente meglio rispetto a Skriniar.ASAMOAH 4Il peggiore in campo dell’Inter. È da alcune settimane che non è più lui.GAGLIARDINI 4L’ex della gara è sempre in ritardo.BROZOVIC 4Questa volta sbaglia anche lui. Espulso nel finale.VECINO 5Non riesce a dare il suo contributo all’Inter.POLITANO 5Nessuna idea decisiva. Brutta prestazione la sua.ICARDI 5.5L’Inter gioca malissimo e lui ne risente. Per conquistare palloni gioca lontano dall’area. Segna il rigore dell’1-1 ma gli sfugge Djimsiti sul gol.PERISIC 4Mai pericoloso. Un passo indietro rispetto alle ultime gare.BORJA VALERO 4Prende il posto di Vecino, ma va anche lui in difficoltà.KEITA 4Mai un’iniziativa degna di nota.SPALLETTI 4La sua Inter peggiore in questo avvio di stagione.