Atalanta-Inter 1-0 La Diretta Hateboer sblocca la sfida

Atalanta e Inter aprono il programma domenicale della 12a giornata di Serie A con la sfida delle ore 12.30: i bergamaschi vengono da 3 vittorie consecutive, due delle quali in trasferta, e continuano nell'inseguimento della parte alta della classifica, mentre per gli uomini di Luciano Spalletti sono addirittura 7 i successi di fila in Serie A, e un'altra vittoria quest'oggi li candiderebbe definitivamente come primi avversari di Juventus e Napoli per la lotta al titolo.(3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Bettella, Castagne, Ali Adnan, Valzania, Pessina, Kulusevski, Pasalic, Rigoni, Barrow.Allenatore: Gasperini(4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, De Vrij, Ranocchia, Vrsaljko, Dalbert, Joao Mario, Borja Valero, Nainggolan, Candreva, Keita Baldé, Martinez.Allenatore: Spalletti