Atalanta, Ilicic si rivede sui social: «Grandi» rivolto ai compagni

Un selfie scattato dalla moglie Tina Polovina, da un luogo imprecisato in Slovenia, e un «Grandi» in risposta alla foto di squadra dopo la partita di sabato sera con l'Inter in cui Pierluigi Gollini regge la sua maglia numero 72. Josip Ilicic, il grande assente dell'Atalanta nell'ultimo periodo, è tornato a farsi vivo dal suo profilo Instagram rispondendo a distanza alle manifestazioni d'affetto dei compagni e anche al post del direttore operativo nerazzurro Roberto Spagnolo: «Josip eri con noi». Il nazionale sloveno, attualmente in permesso per ragioni personali, ha disputato l'ultima partita l'11 luglio scorso in casa della Juventus: a quella, infatti, risale la sua ultima notizia sul canale social. Convocato anche contro il Brescia 3 giorni più tardi, non era però nemmeno andato in panchina. Resta in forte dubbio il suo rientro per il quarto di Champions League a Lisbona contro il Paris Saint-Germain del 12 agosto.

