Gomez: «Ilicic ha avuto il Covid e poi la depressione. Io chiuderò nell'Atalanta»

«Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, poi è caduto in depressione». È il Papu Gomez a parlare e a raccontare del suo compagno di squadra, Josip Ilicic, tornato a disposizione del tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo un periodo non troppo semplice. «È molto importante per noi», continua l'argentino a Tyc Sport. Il numero dieci nerazzurro, con il quotidiano argentino, ha parlato anche della sua Atalanta, che stasera sarà impegnata contro l'Ajax, nei gironi di Champions League: «L'anno scorso l'Atalanta è stata una sorpresa, ma oggi in Champions ci siamo fatti un nome e possiamo rendere complicato il cammino di qualsiasi squadra. Sappiamo di rischiare dietro, ma la fase offensiva ci ha dato molti risultati, abbiamo molti giocatori in area e abbiamo le capacità per segnare molti gol», ha spiegato Gomez. Sul futuro: «Mi restano ancora tre anni di contratto e a febbraio compirò 33 anni. Rimarrò sicuramente a Bergamo. Spero di aver un posto nel club anche dopo», conclude il fantasista orobico.

