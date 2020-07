© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanta carne al fuoco per l’Atalanta alla vigilia del match con la Sampdoria (ore 21,45 al Gewiss Stadium di Bergamo): la vittoria consecutiva numero undici, che sarebbe la nona in campionato, l’asticella delle 100 reti stagionali da valicare (sinora sono 83 in A, 16 in Champions e 1 in Coppa Italia), ma soprattutto il podio della serie A nel mirino e l’Inter da superare. Già, proprio l’Inter, bruciata al fotofinish nello scorso campionato, quando l’Atalanta arrivò appaiata ai nerazzurri milanesi in terza posizione dietro a Juve e Napoli a quota 69 punti, ma in vantaggio sia negli scontri diretti sia nella differenza reti. E i bergamaschi ci proveranno anche quest’anno a completare la rimonta nei confronti della squadra di Conte. L’inerzia, del resto, è tutta a favore di Papu Gomez e compagni che, dalla ripartenza del campionato, hanno sempre e solo vinto, piegando nell’ordine: Sassuolo, Lazio, Udinese, Napoli e Cagliari. Mentre l’Inter ha fornito prestazioni in chiaroscuro e un rendimento altalenante, pareggiando con il Sassuolo alla ripresa, battendo Parma e Brescia, ma inciampando a sorpresa nel Bologna all’ultimo round.NEGLI SPECCHIETTIErgo: l’Atalanta è ricomparsa negli specchietti della fuoriserie di Conte e si sta avvicinando sempre di più, decisa a piazzare freccia e sorpasso alla minima sbandata della squadra che la precede di un punticino soltanto. E tallonare una “grande” come l’Inter, è sempre una soddisfazione per l’Atalanta e per Gasperini, vittima nell’estate del 2011 di un esonero-lampo sulla panchina dell’Inter dopo sole 4 gare (3 sconfitte e 1 pari). Un epilogo troppo affrettato e mai completamente digerito dal tecnico di Grugliasco. L’Atalanta si appresta ad affrontare la Sampdoria di Ranieri con il morale a mille e i sogni stagionali a portata di mano. Qualche segnale di emergenza lampeggia in difesa con l’assenza sicura di Palomino (squalificato) e il dubbio Toloi, uscito acciaccato dal match di Cagliari, ma regolarmente convocato. Qualora il brasiliano non dovesse farcela, Gasp potrebbe affidarsi di nuovo al giovane Bosko Sutalo, classe 2000, che ha esordito a Cagliari destreggiandosi bene. All’andata, a Marassi, l’arguzia strategica di Ranieri riuscì ad imbrigliare la macchina da gol Atalanta, costringendola allo 0-0. Vedremo se al tecnico romano riuscirà il miracolo-bis con un’Atalanta che, però, ora è davvero lanciatissima...ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi Gomez; Zapata. All. Gasperini.SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero, Depaoli, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini. All. Ranieri.Arbitro: Giua di OlbiaTv: ore 21,45 diretta Sky