Atalanta, Gasperini: «Sfruttiamo la scia della vittoria con l'Inter»

«Dobbiamo ripartire sfruttando la scia della vittoria con l'Inter prima della pausa». Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Empoli, si mostra fiducioso: «In trasferta abbiamo sempre giocato bene - spiega l'allenatore dell'Atalanta -, sono partite che affrontiamo con personalità ma che nascondono incognite. Vincendo con l'Udinese l'Empoli si è riagganciato al treno della salvezza». Nota negativa per la sosta per le nazionali, la terza in stagione: «La mia speranza è che quando i miei giocatori partono poi giochino. De Roon e Freuler hanno fatto due partite, altri nessuna - chiude Gasperini -. A ogni ritorno a Zingonia c'è da resettare il lavoro e ripartire. Interrompere continuamente il campionato non è assolutamente piacevole». © RIPRODUZIONE RISERVATA