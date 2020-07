Atalanta, Gasperini: «Padroni del secondo posto»

«Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe (Parma e Inter, ndr) saremmo secondi». Gian Piero Gasperini, alla vigilia della penultima giornata al Tardini, spinge in alto l'Atalanta: «Stiamo già pensando allo scontro in Champions col Psg, ma il modo migliore per arrivarci è essere concentrati e attenti nel finale di campionato - spiega -. Il Parma è un'ottima squadra, è stata anche in corsa per l'Europa: l'importante è l'interpretazione delle gare. La condizione crescerà nelle prossime settimane».

Ultimo aggiornamento: 17:33

