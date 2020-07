Atalanta, Gasperini non pone limiti: «2 punti per la Champions, poi nuovi obiettivi»

«Mancano due punti alla qualificazione in Champions, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepararci alla Final Eight di Lisbona». Non pone limiti all'Atalanta Gian Piero Gasperini che, alla vigilia della trasferta contro il Verona, studia il contro sorpasso dell'Inter 2/a in classifica, con la Lazio dietro di una lunghezza. «Per l'Atalanta sarà una partita difficile come all'andata - dice -: un test valido per l'intensità, visto anche l'orario per noi inedito», le 17.15.

