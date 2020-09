Atalanta, Gasperini: «Ripartiamo da zero. Ilicic al momento non fa parte dell'organico»

Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna indietro

. Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, al secondo giorno di lavoro precampionato vuole già alzare l'asticella. Gasperini chiede rinforzi sul mercato:

Miranchuk è stato individuato come sostituto per la defezione di Ilicic, anche se non è il vice Ilicic

Ilicic? Al momento non fa parte del nostro organico», così Gian Piero Gasperini risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione calcistica dell'Atalanta. Al posto del centrocampista sloveno, è arrivato Aleksej Miranchuk, 24enne russo: «Per caratteristiche è di assoluto valore, purtroppo anche lui ha avuto questo infortunio: non è serio, ma può portargli via qualche settimana. È un giocatore su cui contiamo molto», ha continuato il tecnico bergamasco Ma la questione della squadra non si esaurisce qua. «Abbiamo un piccolissimo gruppo e con questo stiamo iniziando, anche se le condizioni sono diverse - ha dichiarato ancora Gasperini-. Abbiamo la necessità di inserire giocatori che hanno avuto dei problemi fisici. Dobbiamo capire l'infortunio di Gollini e di Freuler, mentre Gomez ha recuperato. Non credo che sarà facile inserire immediatamente dei giocatori». Anche se, in tutti i reparti, ci si deve migliorare: «La società sta facendo di tutto e un pò di novità possono essere utili giocando continuamente, servirebbero due o tre elementi in più», ha detto Gasperini. Su Matteo Pessino, il tecnico non si sbilancia. «In quel ruolo siamo coperti, ma i giocatori vanno sempre valutati. Siamo più carenti in altri ruoli, spero in un'alternativa», ha concluso l'allenatore dell'Atalanta.

