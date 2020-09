Atalanta, Gasperini: «Ripartiamo da zero»

« Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna indietro » . Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, al secondo giorno di lavoro precampionato vuole già alzare l'asticella. Gasperini chiede rinforzi sul mercato: « Miranchuk è stato individuato come sostituto per la defezione di Ilicic, anche se non è il vice Ilicic ».

