Atalanta, Gasperini deciso: «Vogliamo la finale»

Dobbiamo accantonare la vittoria di lunedì a Napoli, ora l'obiettivo si sposta sulla Coppa Italia». Alla vigilia della semifinale di ritorno in casa con la Fiorentina, Gian Piero Gasperini, in esclusiva per Rai Sport, si sofferma sull'importanza della posta in palio: «Il successo al San Paolo ci mette nelle condizioni di correre per un posto in Champions, ma domani sera sarà un'altra partita e vogliamo arrivare a Roma per giocarci il trofeo il 15 maggio», rimarca l'allenatore dell'Atalanta. Sull'avversario, che rispetto al 3-3 dell'andata ha cambiato tecnico, poche parole: «Vorrà vincere perché la coppa è l'ultimo obiettivo rimasto, è una squadra con punti di forza che conosciamo e rispettiamo, ma l'avvicendamento tra Pioli e Montella non ne cambia le caratteristiche», spiega Gasperini. Sull'impiego di Ilicic, a part time ma decisivo nel posticipo dell'altro ieri, l'uomo in panchina dei bergamaschi non svela le carte: «Josip è straordinario, sa cambiare volto al match anche quando subentra. Quest'anno ha fatto spesso gli straordinari, ma per domani ci teniamo qualche segreto». La dedica è scontata: «Il ricordo di Mino Favini ci darà una forza in più, è stato 25 anni di storia del settore giovanile atalantino - chiude il tecnico -. Educazione, rispetto e disciplina: una vita dedicata ai giovani, personaggi come lui sono le fondamenta per il futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA