Atalanta, Gasperini: «Ogni turno è sempre più combattuto»

«Il bello del campionato è che per le coppe come per la salvezza ci sono molte squadre in pochi punti, per cui ogni volta è una corsa all'obiettivo che rende il turno combattuto, equilibrato e competitivo». Gian Piero Gasperini non ha nessuna intenzione di prendere sottogamba il Monday Night dell'Atalanta contro l'Empoli, «una signora squadra che ha saputo dare fastidio anche alle big. Ha messo in difficoltà la Juventus, ha vinto col Napoli: Andreazzoli aveva dato l'impronta già in serie B, ha giocatori interessanti che sanno rendersi pericolosi e giocano bene a calcio». Il ricordo della rimonta da ko a campi invertiti è ancora vivo: «A novembre concedemmo troppo, in primis il gol che riaprì la partita a fine primo tempo quando eravamo avanti di due - si rammarica Gasperini a distanza di mesi -. Poi ci fu anche sfortuna, prendemmo il 3-2 in pieno recupero dopo il rosso a Ilicic, a riprova che ogni volta bisogna metterci la dovuta concentrazione».



Alla vigilia dell'incrocio Europa-permanenza in A, l'infermeria per i bergamaschi sorride solo a metà: «Rientra Zapata dalla squalifica e Ilicic ha il ginocchio sinistro a posto, ma purtroppo il problema alla caviglia non lascia in pace Toloi - prosegue l'allenatore nerazzurro -. Se le cure cui si sta sottoponendo per la calcificazione non serviranno, a fine stagione dovrà sottoporsi a un intervento: ora come ora l'operazione gliela farebbe sicuramente terminare anzitempo». In difesa sono in quattro a giocarsi tre posti (Mancini, Djimsiti, Palomino e Masiello), il resto della formazione non riserverà sorprese: Hateboer e Castagne laterali, de Roon a fare diga con Freuler, Gomez dietro la linea offensiva. «L'importante in questa fase è non avere acciacchi o ricadute di più elementi insieme, visto che non possiamo permetterci di non giocare al meglio delle nostre possibilità - chiude il Gasp -. Finora non abbiamo avuto problemi in questo senso, c'è da augurarsi di poter continuare su questa strada. C'è l'Empoli, il lunedì dopo il Napoli: alla semifinale di ritorno di Coppa Italia non pensiamo, a maggior ragione al cambio in panchina della Fiorentina che non è questione che ci riguardi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA