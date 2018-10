Atalanta, Gasperini: «Contro la Sampdoria la gara della svolta»

L'Atalanta, che non vince dal 20 agosto col Frosinone alla prima giornata (4-0), contro la Sampdoria ha un imperativo categorico: fare bottino pieno per dare ossigeno a una classifica asfittica, 6 punti in 7 giornate. «L'avversario di turno è una squadra consolidata che ha saputo aggiungere qualcosa. Il nucleo forte è lo stesso, anche se ha perso Torreira. Defrel si sposa bene in coppia con Quagliarella. Ma a noi servono i tre punti: fare risultato significa guadagnare posizioni», è la premessa alla vigilia di Gian Piero Gasperini. Il tecnico vuole chiudere la scia polemica del mancato contatto Toloi-Chiesa del rigore ammazza-partita alla settima: «Quello che è successo è stato abbastanza pesante, ma sul campo va buttata la voglia di ripartire, facendoci forza di un ambiente compatto che sente il momento». In parole povere, fattore campo da sfruttare: «Con la Samp c'è una conoscenza reciproca profonda - argomenta l'allenatore dei bergamaschi -. Quando sembra in difficoltà ha dei ritorni di fiamma. Ma in trasferta non va bene come in casa». La ricetta non è semplice: «Servono più rabbia e determinazione, senza fissarci obiettivi. Una svolta sarebbe significativa - prosegue Gasperini -. Manchiamo in fase di realizzazione. In serie A è difficile costruirsi venti opportunità come contro il Copenaghen: non c'entrano solo i Gomez o gli Zapata, ma anche l'ultimo passaggio, l'assist e la rifinitura dell'azione oltre che la precisione al tiro».



Rispetto al «Franchi» c'è Masiello, che ha recuperato dalla lesione all'adduttore destro e sarà nel terzetto davanti a Gollini con Toloi e Palomino; Hateboer e Castagne o Gosens sulle corsie, il Papu e il colombiano in attacco e de Roon in mediana. Il rebus è dalla cintola in su: «Pasalic in mezzo e Freuler tra le linee come con la Fiorentina? Dipende da come si sviluppa il confronto. Quel ruolo non l'abbiamo ancora colmato bene: i candidati sono loro due, Rigoni e Ilicic quando rientrerà in forma». Il 3-4-1-2 non sarà toccato, l'atteggiamento nemmeno: «Ripartiamo dal secondo tempo col Milan e dalla gara di Firenze, dove la prestazione è stata notevole contro una squadra forte e in forma. La prestazione dà fiducia - aggiunge l'uomo in panchina -. Abbiamo bisogno di uscire dalla serie negativa: possiamo metterci anche il peperoncino, l'ansia, la pressione. Contro Milan, Torino e Fiorentina come minimo ce la siamo giocata alla pari quando non siamo stati superiori». Un accenno al tifo più caldo dell'Atalanta Stadium, che a due ore dal match marcerà dal baretto di viale Giulio Cesare fino all'ingresso a favore del «Bocia» Claudio Galimberti, leader storico della Curva Nord alle prese con un ulteriore Daspo quinquennale: «Per chi ha pagato la pena poi deve finire. Sono qui da più di due anni e il comportamento della tifoseria è sempre stato encomiabile - chiosa il Gasp -. Bergamo deve essere orgogliosa: non solo la squadra e la società hanno fatto bella figura, in Italia e fuori. Spero che qualcuno faccia un passo».

