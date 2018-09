Atalanta furiosa, Percassi: «Non possiamo tacere»

«Dopo quello che è successo oggi mi sembra il minimo dover intervenire, perché quello che si è visto oggi penso sia un episodio veramente molto grave. Gli arbitri possono assolutamente sbagliare, però dopo l'episodio di oggi onestamente non si può stare zitti, soprattutto perché in un episodio così determinante non si ha avuto il tempo di andare a consultare il Var e a verificare un episodio a dir poco evidente»: l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde il suo disappunto per l'arbitraggio di Valeri, soprattutto in occasione del rigore concesso alla Fiorentina. «Noi in sette partite per nostra filosofia non abbiamo commentato gli errori - sottolinea Percassi - ci è mancato un rigore contro il Cagliari, non ci è stato dato un rigore sacrosanto a Ferrara con la Spal, adottiamo sempre la filosofia del silenzio perché errare è umano, però dopo l'episodio di oggi onestamente non si può stare zitti, soprattutto perché sono degli episodi che lasciano l'amaro in bocca per come è andata la partita».



«Ci siamo battuti come dei leoni affinché fosse introdotta la Var per essere utilizzata - ha ribadito Percassi - ma se in un episodio chiave come questo non viene neanche lontanamente consultato, diteci voi cosa dobbiamo fare». «Quello che dispiace è che questo episodio non si sia andato a riverificare alla Var, come è normale che sia per l'importanza che ha - ha aggiunto - e che soprattutto questo avvenga dopo una settimana in cui tutta la dirigenza della Fiorentina ha preparato questa situazione, per cui sembrava che al minimo errore si dovesse compensare con qualcosa».

