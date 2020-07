© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSROMA Come il Milan del Gre-No-Li, datato 1951. L’Atalanta, ormai da ribattezzare “Atatanta”, fa sfaceli. Unica tornata dal lockdown come prima se non addirittura meglio. Il 6-2 al Brescia fa salire il totale dei gol segnati a 93 in 33 partite (che diventano 110 se si aggiungono i 16 in otto gare di Champions e il gol nell’unico match di coppa Italia giocato). Era dal campionato 1950/51 che in serie A una squadra non segnava così tanto. Ci riuscirono i rossoneri del trio delle meraviglie svedese Gren, Nordhal e Liedholm: totalizzarono 107 gol alla 38^ (101 alla 33^) conquistando lo scudetto. Gli stessi dell’Inter e solo 4 in più della Juventus finite rispettivamente seconda e terza perché, come nel 99 per cento dei casi, in Italia vince chi subisce di meno e quel Milan incassò 39 gol contro i 43 dei nerazzurri e i 44 dei bianconeri. Come il Milan, meglio del Milan l’Atalanta perché quella mitica squadra rossonera venne trascinata da Gunnar Nordhal, il Pompiere, che vinse la classifica dei marcatori con 34 gol in 37 partite (ne mise dentro 35 l’anno prima). Staccatissimi i suoi compagni di squadra Carletto Annovazzi (17 gol), Nils Liedholm (13) e Renzo Burini (12). Solo 9 centri per Gunnar Gren, l’altro alfiere scandinavo della squadra allenata dall’ungherese Lajos Czeizler, santone del calcio danubiano che in quegli anni rivoluzionò il gioco grazie alla grande Ungheria di Puskas, Kocsis e del “centravanti arretrato” Hidegkuti. Czeizler (che a cavallo degli anni Venti e Trenta in Italia aveva allenato Udinese, Faenza, le giovanili della Lazio, Catania e Casale) dagli svedesi del Norrkoeping portò al Milan Nordhal e Liedholm e riportò il titolo in rossonero dopo ben 44 anni di attesa.IL MIGLIOR ATTACCO È LA DIFESAQuel Milan segnò un’epoca. La squadra di Gasperini forse ancorea no, ma oggi la conoscono tutti e in molti stanno prendendo ispirazione dal suo gioco che si può sintetizzare in duelli uno contro uno in ogni angolo del campo e continue sovrapposizioni e scambi di posizione fra giocatori. Un calcio dispendioso, che esige una tenuta atletica di primissimo livello. L’Atalanta non ha un Nordhal: scorrendo la graduatoria dei bomber il primo atalantino è Muriel (nemmeno un titolarissimo) quarto con 17 centri a pari merito con Joao Pedro del Cagliari. Lontani Immobile e Cristiano Ronaldo, che si stanno dando battaglia per lo scettro dei bomber (con un occhio alla Scarpa d’oro) con rispettivamente 29 e 28 gol. La macchina da gol di Gasperini, però, ha mandato in rete finora 14 giocatori, uno in più di Juve e Lazio (ma quattro in meno dell’Inter di Conte) e il record lo insegue con un difensore: l’olandese Robin Gosens a quota 9 centri (e 8 assist) ha nel mirino Marco Materazzi, che nel Perugia del 2001 segnò 12 volte (ma nessun assist) e con l’aiuto di 7 rigori. Completano il podio dei difensori più prolifici della serie A all-time Passarella (11 centri con la Fiorentina ‘85/86) e Facchetti (10 reti con l’Inter ‘65/66). Per l’Atalanta di Gasp, che sogna imprese storiche anche in Champions, comunque vada questo è già un successo.