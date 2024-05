Atalanta, De Roon a letto con... un'altra: «Ho scritto a mia moglie, sono con il mio nuovo amore»

Era il grande assente della serata ma i suoi compagni non lo hanno fatto rimpiangere, battendo il Bayer in finale di Europa League. Il centrocampista dell'Atalanta, Marten de Roon, ha fatto sorridere i suoi tifosi e i follower sui social media con un post davvero esilarante. Dopo la vittoria del trofeo continentale a Dublino, De Roon ha condiviso una foto in cui è ritratto a letto con la prestigiosa coppa sotto le coperte, accompagnata da un messaggio scherzoso: «Ho scritto a mia moglie, sono con il mio nuovo amore». L'immagine mostra De Roon in un momento di evidente gioia, nudo ma nei limiti della censura, abbracciato alla coppa come fosse davvero un'amante. Questo post ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan, generando migliaia di like e commenti divertiti.

Europa League, l'Atalanta nella storia a Dublino: esplode la festa

Atalanta, Scamacca sui social dopo la vittoria in Europa League: «Mancano ancora 2 partite in campionato...»