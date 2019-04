Gomez e Ilicic stratosferici, Lafont e Gerson da bocciare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

7 GOLLINIOttima parata su Veretout, si ripete su Benassi. Ottima prestazione6 MASIELLOUtile soprattutto nella contraerea6,5 DJMSITIIn ritardo sul gol di Muriel, si riprende bene alla distanza6,5 PALOMINOIncerto anche lui sul vantaggio viola, ma dopo torna quello di sempre6,5 CASTAGNESpinge a destra, bel duello con Biraghi6,5 DE ROONMuove la palla e corre tanto di qualità.6,5 FREULERIncrocia Gerson e spesso lo fulmina. Gran dinamismodal 13’ st Pasalic 6 entra e da ordine.GOSENS 6,5Buona prestazione, sempre presente su ogni pallone.dal 47’ st Pessina sv7,5 GOMEZTrova il rigore con esperienza e furbizia. Si muove come un serpente tra le linee. Poi segna pure. E’ la notte del Papu.7 ILICICGrande ex, non si fa contaminare dai sentimenti, trasforma molto bene il rigore del pareggio. Gioca di classe.dal 40’ st Mancini sv6,5 ZAPATANel primo tempo fa a sportellate con Pezzella, dopo invece sfiora il gol per questione di centimetri.ALLENATORE GASPERINI 7E’ la sua Atalanta, è la sua finale. Mago.5 LAFONTPrimi 45 minuti senza interventi, mentre nella ripresa mura Gomez e Pasalic, ma poi commette una super papera su Gomez. Distratto.5,5 MILENKOVICSoffre su Gosens, non sempre riesce a prendergli le misure anche di testa5,5 PEZZELLASi divide tra Zapata e le incursioni del Papu. Spesso sono confronti robusti, alla lunga li perde.5,5 BIRAGHINon scende come vorrebbe o come potrebbe.6 MIRALLASNella nuova posizione, quarto a destra a metà campo, pare trovarsi meglio. Cala nella ripresa.dal 43’ st Edimilson sv4,5 GERSONPerde un pallone sanguinoso che innesca il contropiede nerazzurri da cui nasce il rigore. Troppo compassato.dal 20’ st DABO 5,5 Non incide6 VERETOUTSi mangia un gol, ma è uno dei migliori tra i viola. Guarda Gomez e quando può ribalta il gioco, poi cala.5,5 BENASSIUn po’ in ombra spostato a sinistra. In apertura di secondo tempo ha la palla giusta, ma si fa ipnotizzare da Gollini.dal 34’ st Simeone sv6,5 CHIESAFischiato come sempre a Bergamo, dopo 3 minuti manda in rete Muriel. Poi combatte come può.7 MURIELBella rete, mancava dal 10 marzo con la Lazio. Una eternità.ALLENATORE MONTELLA 6Ci prova a far giocare la sua squadra, ma contro questa Atalanta è dura per tutti.ARBITRO CALVARESE 5,5Il rigore c’è, ma anche letture sui falli in mezzo al campo non ci convincono.