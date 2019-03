L'Atalanta spreca troppo e inciampa sul Chievo

Mezzo passo falso dell'Atalanta, che nella giornata pre-sosta incespica contro un Chievo ordinato e combattivo ottenendo un solo punticino nella corsa all'Europa League. La stessa distanza a cui i bergamaschi dello squalificato Gasperini hanno lasciato il Torino sorpreso ieri in casa dal Bologna, mentre i veneti hanno onorato l'impegno tenendo corta la classifica nella zona coppe. Portieri inoperosi fin oltre il quarto d'ora, quando Sorrentino deve coprire il palo di competenza dall'assalto di Gomez, servito da Hateboer dall'out destro con velo di Zapata. Al ventesimo Giaccherini insacca la volée mancina sul lancio di Depaoli ma è in fuorigioco. L'episodio fa comunque suonare la sveglia in casa dei bergamaschi, però difettosi nella mira: tra 23' e 24', il Papu incrocia il sinistro dal limite facendo la barba al legno accompagnato dall'olandese, quindi Ilicic restituisce la palla a Zapata che di sinistro coglie l'esterno della rete. Il colombiano ci riprova di suo girandosi al 27' da posizione defilata col portiere ospite a rifugiarsi in corner e poi servendo ancora il Papu che davanti all'area piccola tira addosso all'ultimo ostacolo (31').



Nemmeno sessanta secondi e tanto spreco viene punito inesorabilmente da Meggiorini, che scatta sul nuovo invito di Depaoli, riprende la respinta in uscita di Gollini e riesce a girarsi sul mancino insaccando sul palo lontano. Nella ripresa, subito i tentativi pretenziosi di Ilicic (4' e 6', il secondo un tiro cross potente e largo) e Jaroszynski, che da trenta metri sorvola di poco la traversa. Lo sloveno al terzo tentativo non fallisce, inserendosi per battere col tocco sotto Sorrentino sull'appoggio preciso di Zapata al culmine dell'azione avviata da Freuler. Decimo giro di lancetta e partita raddrizzata con la sfida attaccante-portiere che prosegue, stavolta da fuori e da posizione centrale. Masiello manca incredibilmente il sorpasso al 22', quando appostato davanti al secondo palo riceve la sponda di testa di Zapata (cross di Hateboer) svirgolando di sinistro il pallone, che finisce alto e a lato. Al 36' Hateboer guida la ripartenza chiamando la profondità al centravanti colombiano, che si fa chiudere la linea di fondo da Sorrentino. Gasperini inserisce Barrow per Masiello, Andreolli cede allo scontro aereo con Zapata dove rimane contuso al volto e lascia il posto a Frey. Al terzo di recupero, sul lancio da sinistra di Gomez da centrocampo, Pasalic scambia con Zapata e sgancia un tiro-cross innocuo dal fondo.

