Empoli-Bologna 0-0, Parma-Chievo 0-0, Udinese-Atalanta 0-0 ​La Diretta

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il pareggio conseguito sul campo della SPAL nel match giocato la scorsa settimana, il brillante Empoli di mister Iachini - 7 punti in 3 partite da quando ne è alla guida - torna in campo al Castellani ed ospita il Bologna, uscito invece sconfitto in maniera netta da Marassi otto giorni fa. Quella che si gioca quest'oggi è già una sfida salvezza con i toscani al momento quartultimi con soli 2 punti di vantaggio sui felsinei, terzultimi a 11 punti e a secco di vittorie ormai da 7 partite.L'Empoli di mister Iachini ora e di Andreazzoli prima ha conquistato 10 dei 13 punti che attualmente ha in classifica proprio nel fortino del Castellani, dove in particolare negli ultimi 2 incontri disputati ha battuto l'Udinese prima e l'Atalanta poi. Il Bologna non vince lontano dal Dall'Ara in Serie A da tempo immemore, quasi un anno: 2-3 a Verona col Chievo in occasione della 18a giornata dello scorso campionato di calcio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Parma, reduce dalla sconfitta di San Siro mal digerita dal tecnico D'Aversa, riceve questo pomeriggio al Tardini il Chievo, che viene invece dall'ottimo pareggio casalingo del Bentegodi con la Lazio, match che i ragazzi di Di Carlo avrebbero addirittura potuto vincere nel finale. Gli emiliani, dal canto loro, vanno in campo per conquistare i 3 punti e tornare così a sognare l'Europa, i veneti per proseguire sulla strada di una salvezza che se raggiunta avrebbe senza dubbio del miracoloso.Parma e Chievo hanno giocato 12 volte nella deliziosa cittadina emiliana in Serie A: i ducali hanno vinto in 5 occasioni, i veronesi in 2; ben 5 i pareggi. L'ultima sfida in A, nel febbraio 2015, fu vinta dagli ospiti di misura grazie al gol di Zukanovic. Da notare come il Chievo abbia vinto solo una delle ultime 21 partite giocate lontano dal Bentegodi quando è sceso in campo nell'ambito del massimo campionato di calcio italiano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Udinese e Atalanta si sfidano quest'oggi al Friuli in un match valido per la 15a giornata di Serie A. Sembra aver fatto bene ai friulani la cura Nicola, che ha raccolto 4 punti nelle 2 sfide in cui ha guidato la squadra dalla panchina subentrando a Velazquez, mentre i bergamaschi sono reduci da 2 sconfitte consecutive, in particolare nel posticipo di lunedì scorso hanno perso 1-2 in casa al cospetto del fortissimo Napoli, rimanendo così fermi a 18 punti in graduatoria.Udinese ed Atalanta hanno giocato 34 volte nella loro storia un match di Serie A in casa dei bianconeri, ed il bilancio è prepotentemente a favore di chi ha ospitato la partita: 20 vittorie a 7, con altrettanti pareggi. L'ultima vittoria degli orobici a Udine risale al campionato 2009/2010, 1-3 con vantaggio nerazzurro di Tiribocchi, pareggio momentaneo di Lodi e poi Valdes e De Ascentis a fissare il punteggio finale a favore dell'Atalanta.