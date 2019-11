Cagliari in volo, Maran: «Europa non è una parolaccia, ma stiamo calmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Cagliari ha giocato con personalità e con la sana follia di chi sa di dover affrontare chi finora aveva segnato tre gol a partita». Rolando Maran, dopo il 2-0 in casa dell'Atalanta, è soddisfatto: «Sicuramente è stata una grande gara, anche in 11 contro 11 abbiamo dimostrato di saper rompere le scatole con gioco e qualità in casa di una squadra straordinaria - osserva il tecnico dei sardi -. L'Europa non è certo una parolaccia, ma in questo momento dobbiamo essere animati dal sacro fuoco di migliorarci». Maran festeggia la panchina numero 250 in serie A senzarisparmiarsi l'autocritica: «Forse le ripartenze andrebbero capitalizzate meglio, ma quanto a gioco, attenzione e generosità, alla terza partita in una settimana, siamo stati corti, concentrati - prosegue -. Sapevamo di non dover arretrare e di dover creare preoccupazioni agli altri: ci siamo riusciti. L'ampiezza degli avversari poteva forse preoccuparci un po', ma siamo intervenuti bene in mezzo sulle linee di passaggio con Castro e Rog, con Oliva basso: anche dietro, tutti bene, con Cacciatore che ha spinto moltissimo». Sul playmaker che ha siglato il raddoppio, solo elogi: «Totò è stato ripagato dal gol per il suo impegno, io della mia scelta caduta su di lui. Siamo stati bravi anche ad attaccare gli spazi con le mezze ali: Joao Pedro e Nainggolan hanno svolto compiti di cucitura per gli inserimenti».