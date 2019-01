SEGUI LA DIRETTA

Il Cagliari ospita quest'oggi nel proprio stadio l'Atalanta in un match che ha come posta in palio l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli isolani per arrivare fin qui hanno affrontato e battuto il Palermo nel terzo turno ed il Chievo nel quarto, espugnando in quest'occasione il Bentegodi col risultato di 1-2, mentre per gli orobici è oggi l'esordio stagionale nella competizione.