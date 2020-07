Atalanta, Gasperini: «Con il Brescia è derby, ma uniti dal Covid»

«Col Brescia è un derby con tutte le sue incognite. Ma le due popolazioni si sono riavvicinate perché colpite dal Coronavirus, fatta salva la rivalità sportiva». Parola di Gian Piero Gasperini, che introduce dai canali ufficiali dell'Atalanta il testacoda (bergamaschi per ora terzi, rondinelle penultime) del martedì sera: «Le motivazioni dell'avversario sono molto alte, noi dobbiamo tagliar fuori il Napoli facendo 3 punti: saremmo matematicamente in Europa. Poi potremo preparare al meglio la Champions League», spiega l'allenatore nerazzurro.



«La prestazione non può lasciarmi rammarico, spiace per il gol preso sul secondo rigore, quando ormai sembrava vinta». Alla vigilia del derby col Brescia, Gian Piero Gasperini torna a parlare così del 2-2 con la Juventus. «Mi sono piaciute sicurezza, tranquillità, tecnica e trame contro chi sta vincendo lo scudetto e può dire la sua in Europa», osserva l'allenatore dei bergamaschi, che non ha voluto svelare le sue scelte in vista della partita di domani. «Ilicic è in crescita, lo stiamo recuperando - si limita a dire -. Con lui al massimo avremo più forza: il suo approccio e la sua voglia di essere protagonista servono. Oggi in pratica è il primo allenamento che facciamo, qualche botta da cui recuperare c'è. Ma prima della partita ci sono 24 ore: serve la miglior formazione possibile».

