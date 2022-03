Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2, Malinovskiy e Muriel regalano il primo round alla Dea

Prima 20’ in difficoltà, poi la rinascita e il colpaccio contro il Bayer Leverkusen, nonostante la beffa del secondo gol degli avversari. È la trama della vittoria dell’Atalanta nell’andata degli ottavi di Europa League. Nel segno di Malinovskiy, in campo con il cuore pieno di dolore per la sua Ucraina martoriata dall'invasione russa, e di Muriel, autore di una meravigliosa doppietta. La banda di Gian Piero Gasperini non ha nessuna voglia di arrendersi ed essere eliminata dall’Europa League. Insegue un sogno e non vuole smettere di cullarlo.

APPROFONDIMENTI OTTAVI Alla Roma basta un lampo di Oliveira (poi espulso): i...

Quello della Dea è un inizio match in salita. Perché il Bayer Leverkusen gioca a ritmi alti, intensi. I tedeschi vanno vicini al gol con un tiro a giro di Aranguiz che centra il palo, poi è lo stesso Aranguiz a sbloccare il risultato su suggerimento di Wirt. L’Atalanta subisce il colpo, ma rinasce grazie a Malinovskiy. L’ucraino stoppa in area un tocco di Muriel e firma il pari. Due minuti dopo Malinovskiy rende il favore al colombiano, che raddoppia con una conclusione in diagonale. Prima dell’intervallo la Dea sfiora addirittura cinque volte il tris, ma Hradecky respinge due volte su Zappacosta, poi su Muriel e Koopmeiners, mentre Malinovskiy di testa manda alto. La ripresa inizia sempre con la squadra di Gasperini in attacco. Tanto da triplicare i conti con Muriel. Ormai l’Atalanta gioca a tiro a segno ed è soltanto Hradecky a salvare il Bayer Leverkusen da un naufragio. E scampato il pericolo, i tedeschi accorciano con Diaby al 18’, che sorprende Musso con un tiro di sinistro. Finisce 3-2 per la Dea, che dovrà difendere la vittoria in Germania il 17 marzo.