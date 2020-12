Atalanta, ad Amsterdam per gli ottavi. Gasperini: «L'asticella si alza sempre di più»

All’Atalanta, che arriva dall’esclusione in campionato di Gomez (e di Ilicic), basta un pareggio ad Amsterdam contro l’Ajax per passare agli ottavi di Champions. «Dovremo fare il massimo», ha detto Gian Piero Gasperini.

Ajax. «Difficile fare i conti in questo tipo di partita, andarla a giocare e cercare di fare il massimo. Siamo più bravi a giocare la partita che non a difendere, avremo il vantaggio dei due risultati»-

Gomez. «L’impegno di domani è decisivo per la qualificazione, avremmo fatto la firma per arrivare con due risultati. Il nostro impegno è rivolto a questo momento. Il resto non conta? Questa è la partita più importante».

Reazione. «I ragazzi hanno un obiettivo molto forte. All’andata abbiamo recuperato due gol, uno su un rigore generoso l’altro su una situazione che potevamo evitare».

Atteggiamento. «L’asticella si alza sempre di più, l’Ajax è una delle più titolate d’Europa. Abbiamo i due risultati, non ci pensiamo».

Concentrazione. «Questo è un aspetto fondamentale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA