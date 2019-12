L'Astrea corre ai ripari. L'impatto non propriamente positivo con il girone B dell'Eccellenza (in cui non ha mai giocato prima) ha reso la classifica dei ministeriali tutt'altro che buona dopo le prime 13 giornate di campionato. La dirigenza ha dunque deciso di innestare la rosa del tecnico Maurizio Dalia Santi (subentrato al dimissionario Mastrodonato) con alcuni calciatori di esperienza, come il classe '95 Luca Fioravanti, ex Santa Maria delle Mole, Eretum Monterotondo e Marino) e Carmine Cioffi ('98) che arriva dal Virtus Cairano, società che ospitava l'Astrea nei ritiri pre-campionato. Torna a "casa" invece Francesco Botti (che ha lasciato il Palestrina), mentre sbarcano a Casal del Marmo Andrea Vignareli (un classe 2001 del Ladispoli) e Alessio Cipriani, classe 2000 dell'Ottavia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA