Basta un gol di Cruciani all’Astrea per “passare” sul campo del Montalto e iniziare così il 2019 (il 6 gennaio ha riposato per il ritiro o del Città di Palombara) nel migliore dei modi. La squadra di Mastrodonato scale così al secondo posto della classifica, alle spalle della Valle Tevere (vincitrice sul campo del Bricofer Casal Barriera) e al fianco del Team Nuova Florida, che ha impattato 0-0 nel match casalingo con il Montespaccato.

La vittoria dell'Astrea è stata tutto sommato meritata, in virtù di un secondo tempo trascorso quasi per intero nella metà campo del Montalto.