Astori, messa a San Pellegrino ad un anno dalla tragedia: presente la Fiorentina al completo

Dopo il ricordo, con la commozione dei protagonisti in campo e la partecipazione delle tifoserie sugli spalti, in tutti gli stadi d'Italia, l'appuntamento di questa mattina a San Pellegrino Terme per ricordare Davide Astori, a un anno dalla tragedia. Grande partecipazione per la cerimonia che si è tenuta presso la chiesa di San Pellegrino Terme in memoria del capitano della Fiorentina scomparso l'anno scorso per un malore che lo ha colpito in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Centinaia di persone hanno raggiunto il piccolo comune del bergamasco per rendere omaggio al difensore, presenti anche una delegazione del Cagliari, capeggiata dal presidente Giulini, e la Fiorentina rimasta a Bergamo dopo il match di ieri contro l'Atalanta. «È sempre un piacere poterlo ricordare perché Davide rimane sempre nei nostri cuori e ci dà grande forza. la sua assenza è comunque una presenza dentro di noi. È un esempio e verrà sempre ricordato per quello che ha fatto e per quello che ci ha lasciato», le parole del capitano del Cagliari, Luca Ceppitelli. Per la Fiorentina, presente tutta la squadra, il capitano German Pezzella ha deposto dei fiori sulla tomba di Astori nel cimitero cittadino. Il prossimo 12 marzo una nuova cerimonia si terrà a Firenze, nella Basilica di San Lorenzo.

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA