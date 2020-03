La denuncia dell'Assocalciatori: il Brescia convoca i tecnici esonerati nonostante i divieti

L'associazione allenatori «denuncia la grave e irresponsabile condotta posta in atto dalla società Brescia calcio nei confronti degli allenatori e preparatori in precedenza esonerati». È l'incipit di un duro comunicato stampa emesso dall'associazione guidata da Renzo Ulivieri contro il il club presieduto da Massimo Cellino che ha convocato per domani mattina alle 9, al centro sportivo del Brescia, alcuni collaboratori dello staff tecnico di Fabio Grosso ed Eugenio Corini convocati per dare una mano a gestire la preparazione dei giocatori. Il tutto, si legge nel comunicato «nonostante emerga dal sito ufficiale del club la sospensione di tutte le attività della prima squadra fino al giorno 28 marzo compreso... Tale convocazione appare del tutto illegittima e strumentale nonché contraria alla correttezza e alla buon fede in esecuzione del contratto, tenuto conto della gravità della situazione che sta interessando proprio in questi giorni la provincia bresciana,... L'AIAC stigmatizza e censura fermamente l'iniziativa del club».

