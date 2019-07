© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì verrà svelato il nome del nuovo presidente del Gaeta, la società neopromossa in Eccellenza che proprio nelle ultime ore ha piazzato due operazioni in entrata. Due giovanissimi: il portiere Matteo Viscusi (classe ‘97) reduce da due stagioni con la casacca del Latina Scalo Sermoneta e Jose Emanuele Spirito (classe ’99), giocatore duttile e capace di ricoprire più ruoli: tre anni di giovanili nella Roma con un passato tra Nuorese e Latina Scalo Sermoneta. Due atleti che conoscono molto bene il tecnico Francesco Gesmundo e soprattutto l’estremo difensore di Latina Viscusi è esploso con la maglia nerazzurra divenendo in breve tempo uno tra i migliori nel suo ruolo. «Mi fa piacere ritrovare il mister – afferma Matteo -Gaeta è una piazza importante che ha voglia di ritornrare su grandi palcoscenici. Penso che si possa fare bene anche in Eccellenza, un campionato che conosco bene. Da parte mia ci sarà sempre il massimo inpegno, il pubblico è molto esigente e quindi toccherà a noi soddisfarlo». Tra le diverse conferme c’è anche quella del centrocampista offensivo ex Monte San Biagio Roberto Vuolo, mentre non hanno raggiunto l’accordo Alessandro Marchetti e Antonio Infimo. Ma ci sono trattaitve molto aperte con altri due ex giocatori del Sermoneta: il capitano Federico De Santis, che questa stagione ha difeso i colori del Pomezia sfiorando l’accesso in D e il bomber Stefano Aquilani. Due pezzi pregiati che aumenterebbero il valore dell’organico biancorosso.