La Roma sorride: per Manolas nessuna lesione, col Cagliari ci sarà

Pericolo scongiurato per Kostas Manolas vittima di un problema all’adduttore nel riscaldamento di Inter-Roma che lo ha costretto alla tribuna (infortunio muscolare numero 46 da inzio stagione). Oggi il difensore si è sottoposto a una risonanza magnetica alla coscia destra che è risultata negativa.

Nessuna lesione, quindi, ma solo un leggero dolore che sarà gestito per un paio di giorni dallo staff medico giallorosso con degli allenamenti individuali. Appuntamemto domani a Trigoria alle ore 11 per la ripresa delle sedute in vista della gara all’Olimpico contro il Cagliari (sabato 27 ore 18).





© RIPRODUZIONE RISERVATA