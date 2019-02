Roma, ecco la semestrale: aumentano i ricavi di 10,9 milioni, le plusvalenze superano i 76

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma ha pubblicato la semestrale in cui ha reso ufficiale il riscatto dall’Atalanta di Bryan Cristante per 30 milioni a seguito del verificarsi delle condizioni contrattuali previste nel mese di frebbraio 2019. L’indebitamento del club giallorosso è di 196,4 milioni in calo rispetto ai 218,8 milioni della scorsa stagione, mentre il deficit patrimoniale è pari a 100,6 milioni di euro anche questo in calo rispetto ai 105,4 del 30 giugno 2018.Le buone notizie riguardano i ricavi che salgono a 134,8 milioni rispetto ai 124 dello scorso bilancio, un aumento di 10,9 milioni grazie agli introiti della Champions e per la contabilizzazione di contratti di partnership non ancora presenti nel primo semestre della passata stagione. Aumenta, però, anche il costo del parco calciatori che sfiora i 96 milioni. Il risultato economico è positivo di 1,7 milioni rispetto alla perdita di 40,3 dello scorso anno con una variazione positiva di circa 42 milioni di euro, grazie soprattutto alle plusvalenze maturate con le cessioni (Alisson, Strootman e Radonjic) che hanno fatto registrare entrate per 76,3 milioni (2,4 milioni di euro al 31 dicembre 2017).