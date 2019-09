«Devid Bouah ha rinnovato il proprio contratto con l'As Roma fino al 2024. Ti aspettiamo presto in campo!». La Roma, su Twitter, annuncia il rinnovo di contratto per 5 anni del 18enne terzino della squadra Primavera che la scorsa settimana è stato operato per la lesione al crociato sinistro dopo che un anno fa si era rotto quello destro.





