Respinto il ricorso della Roma contro l'inibizione di Fienga e la squalifica del medico

La prima sezione della Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il reclamo dell’A.S. Roma confermando le sanzioni comminate lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto 30 giorni di inibizione all’amministratore delegato Guido Fienga, 20 giorni di squalifica al medico Massimo Manara e 7000 euro di ammenda alla società.

La decisione era stata presa nell'ambito del procedimento sportivo per il mancato rispetto del protocollo sul COVID-19 da parte del club giallorosso in occasione della gara con il Napoli disputata lo scorso 5 luglio allo stadio ‘San Paolo’. All’ora di pranzo l’avvocato del club giallorosso Antonio Conte si è recato al Tribunale Federale Nazionale per discutere il ricorso presentato anche per permettere al Ceo Fienga di operare liberamente sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA